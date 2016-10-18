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الرئاسة اليمنية ملتزمة بتقرير تقييم «حادثة صنعاء»

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رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، في الرياض، اجتماعاً لهيئة مستشاري الرئيس، بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، والذي خصص للوقوف أمام مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والميدانية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماع أكد على التعاون الوثيق بين اليمن وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية والتزام اليمنية بالتعامل الإيجابي مع ما جاء في بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث فيما يتصل بأحداث الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء وما خلصت إليه التحقيقات الأولية في هذا الإطار. وأقر الاجتماع تكليف لجنة من رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومدير دائرة القضاء العسكري، للانضمام إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث لاستكمال التحقيقات في هذه القضية وعلى ضوء النتائج النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم عن حادثة الصالة الكبرى بصنعاء. وعبر المجتمعون مجددًا عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

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