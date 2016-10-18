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الجبير: التحالف يحترم رغبة الحكومة الشرعية بعقد هدنة

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الجبير: التحالف يحترم رغبة الحكومة الشرعية بعقد هدنة الجبير: التحالف يحترم رغبة الحكومة الشرعية بعقد هدنة

قال وزير الخارجية عادل الجبير امس إن المملكة تؤكد احترامها لرغبة اليمنية في تنفيذ وقف لإطلاق النار في اليمن، رغم انتهاك الانقلابيين لجميع الهدن السابقة. وأشار الجبير في حديث له مع الصحافيين بالعاصمة البريطانية "كنا نود لو أن يوم أمس قد شهد وقفاً لإطلاق النار" وتابع "إننا مستعدون للموافقة على وقف القتال. دول التحالف ستحترم رغبة الحكومة اليمنية". وأكد وزير الخارجية أن "الزخم يسير ضد الحوثيين في اليمن. إنهم يخسرون المزيد من الأراضي كما احتشد الكثير من الناس ضدهم" مشدداً على أن "المملكة تحرص بشدة على الالتزام بالقانون الإنساني في الصراع اليمني". وقال الجبير: "يجب أن يعود الحوثيون إلى صوابهم ويقبلوا أن يكون اليمن حراً".

على الحوثيين العودة إلى صوابهم والقبول بـ«اليمن الحر»

وكان وزير الخارجية قد عقد أمس في سفارة المملكة بلندن إيجازاً صحافياً وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين وبوجود عدد من القنوات والصحف العالمية. وسلط الجبير الضوء على العديد من القضايا الإقليمية والدولية وموقف المملكة منها بما في ذلك الأزمة في اليمن وسورية والعراق والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وموقف المملكة وجهودها في هذه القضايا.

كما زار الوزير الجبير البرلمان البريطاني والتقى بمجموعة من أعضاء البرلمان لبحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وموقف المملكة منها وجهودها حيالها.

وزير الخارجية والسفير السعودي مع الإعلاميين البريطانيين (واس)

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