استمرار الاستثمار في النفط وزيادة إنتاج الغاز .. وتعزيز قدرات الطاقة الشمسية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس جلسة مجلس الوزراء، كما رأس حفظه الله، الاجتماع الخامس لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية في دورته التاسعة. واستمع المجلس إلى توجيهات خادم الحرمين حول المهام المناطة بالمكتبة، وتأكيده - رعاه الله - على أهمية خدمة القراء والباحثين.

ونوه مجلس الوزراء بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء.

المجلس يثمن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سوفت بنك».. ويقر ترتيبات الأمن والسلامة في مشروعات الدولة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء رحب بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن.وأكد المجلس تأييد المملكة لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 ، والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة.

واكد المجلس على موقف المملكة الثابت من سورية ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي.

التنويه بتوجيه الملك بعلاج جرحى «حادثة القاعة الكبرى» وتبنيه ترميم المساجد التاريخية بالمدينة المنورة

وأكد المجلس ما عرضته المملكة أمام مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول، باستمرار الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط وما اتخذته من تدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة ومن ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، وزيادة إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي.

كما عبر المجلس عن ترحيب المملكة بتحرير بلدة دابق من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لهجوم المليشيات الحوثية ضد المدمرة (ماسون) الأمريكية ومهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية، واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة، وإطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة، ونوه المجلس بتبني خادم الحرمين ترميم عدد من المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة كما ثمن توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك للاستثمار في القطاع التكنولوجي.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة.