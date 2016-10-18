بالأدلة شيري عادل: هذه حقيقة صوري الفاضحة

أبدت الفنانة الشابة شيري عادل أسفها لتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور فاضحة لها "وصفتها بالمفبركة"، مؤكدة أنها لا تعرف من قام بتعديل صور مشاركتها في مهرجان الاسكندرية السينمائي، لتصبح صوراٍ تكشف عن ساقيها بالكامل بشكل خادش للحياء.

شيري عادل المعروفة داخل الوسط الفني بالتزامها الأخلاقي وحرصها على الابتعاد عن الاعمال الفنية المثيرة، أو تقديم أدوار الاغراء، أعادت نشر الصور الأصلية لمشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي لسينما البحر المتوسط، لتؤكد لجمهورها أن الفستان الأصلي طويل جداً، و تميز بفتحة قصيرة من الخلف لا تكشف الا عن ساقها حتى الركبة، ولكن الصور المفبركة تكشف عن المزيد من ساقيها فوق الركبة بصورة خادشة للحياء، وقالت أن "معدومي الضمير" قاموا بفبركة الصور للإساءة اليها دون أن تكشف عن هويتهم.