رسمياً وبالصور: محمد رمضان يتقدم لأداء الخدمة العسكرية ومصير أعماله الفنية غامض!!

بسبب بلوغه السن القانونية للتجنيد الإلزامي في مصر، قدم الفنان محمد رمضان أوراق التحاقه بالجيش المصري، ونشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أثناء تواجده في إحدى المناطق العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، وعلق عليها قائلاً: مع الرجالة أثناء تقديم أوراقي للإلتحاق بالجيش المصري، بإذن الله العريش.

رمضان لم يتطوع لمحاربة الإرهاب كما يظن البعض، ولكنه تقدم بأوراقه خضوعاً لأحكام القانون بعدما بلغ السن القانونية للتجنيد الاجباري، والمفاجأة أنه سيقضي خدمة عسكرية تمتد لعامين كاملين حيث أنه تقدم بمؤهل الثانوية العامة بعدما فشل في إنهاء دراسته بمعهد الفنون والحصول على مؤهل عالي لانشغاله بتصوير أعماله الفنية ، وغالباً سيتم توزيعه بإدارة الشؤون المعنوية في القاهرة، مثل أغلب نجوم التمثيل والطرب للاستفادة منهم في التحضير للمناسبات الفنية العسكرية، وهناك احتمال بمنحة شهادة إعفاء مؤقت من التجنيد، وهو اجراء معتاد مع أغلب الدفعات المتقدمة لأداء الخدمة العسكرية.

صورة محمد رمضان في إدارة التجنيد، أثارت الجدل حول مصير أربعة تعاقدات على أعمال فنية أغلبها يجب تصويره بأسرع وقت وخاصة مشاركته بموسم دراما رمضان 2017 ، علماً بانه لو تم قبول أوراقه سيحتاج للتفرغ 45 يوماً كاملة لما يعرف بمركز تدريب للتمرين على المهارات الأساسية للحياة العسكرية، وهو ما يمثل أزمة كبرى لصناع دراما رمضان، حيث تعاقد الأسطورة مع قناة "النهار" بعمل واحد وعملين مع قناة "ام بي سي مصر" بالإضافة الى فيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفة وفى حالة دخول محمد رمضان الجيش تلقى هذه الاعمال مصيراً مجهولاً أو التأجيل لحين انتهاء خدمته العسكرية.