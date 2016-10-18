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بالفيديو: دنيا بطمة تكشف سراً من أسرارها الزوجية وزوجها يوضح

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الإثنين 17-10-2016 21:16

أعادت الفنانة المغربية دنيا باطما وزوجها محمد الترك في برنامج ترفيهي في القناة الثانية المغربية، تمثيل ما جرى في أول لقاء بينهما. اللقاء الذي كان في المطار والذي حسب ما قدماه كان بارداً ومشحوناً لم يستحسنه الطرفان في البداية، لتتطور العلاقة فيما بعد وتتكلّل بالزواج.

كما كشفت أن مقدمها كان عبارة عن مصحف لا غير، لكن زوجها أكد أن المصحف من ذهب، الأمر الذي أكدته دنيا و قالت إن غلافه من ذهب وهو من الهدايا التي تعتز بها و لا تفارقها.

وتخللت الفقرة التي أداها الترك و باطما جواً من الفكاهة والضحك أظهرت مدى الحب والإنسجام الذي يجمع بين الطرفين.

رابط الفيديو:

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سيدتي

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