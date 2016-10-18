مقتل إبنة العداء العالمي تايسون غاي خلال عملية إطلاق نار

كشفت الشرطة الأمريكية أن إبنة العداء العالمي تايسون غاي Tyson Gay البالغة من العمر 15 عاماً قتلت خلال عملية إطلاق نار في ولاية كنتاكي.

وأضافت الشرطة أن ترينتي Trinity أصيبت بطلق ناري في عنقها خلال تبادل إطلاق نار بين سيارتين في موقف للسيارات في أحد المطاعم، ونقلت للمستشفى إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة هناك.

وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث الذي أودي بحياة الشابة، والذي حدث في تمام الساعة الرابعة فجراً خارج مطعم "The Cook Out" في المدينة.

وقال شهود عيان إنه جرى تبادل لإطلاق نار بين سيارتين إحداهما Dodge Charger رمادية والثانية رياضية داكنة اللون مع زجاج داكن أيضاً. واستطاعت الشرطة معرفة مكان سيارة Dodge Charger ، واحتجزت شخصين وهما قيد الاستجواب، فيما ما زالت تبحث عن السيارة الأخرى والمشتبه بهم الأخرين.

وقال غاي في مقابلة تلفزيونية إن ابنته لم تستطع النجاة، مضيفاً: "أنا مضطرب ومشوش الذهن.. لقد جاءت الأسبوع الماضي لقضاء إجازاتها الدراسية، ليس لدي أي فكرة ما الذي حصل".

يحمل غاي لقب أسرع عداء أمريكي في سباقات الـ 100 متر، ويعتبر ثاني أسرع عداء عالمي في سباقات الـ 100 متر بعد يوسان بولت. وشارك تايسون غاي في الألعاب الأولمبية الأخيرة التي جرت في ريو دي جانيرو. وكانت ترينتي رياضية أيضاً حيث شاركت في العديد من البطولات الرياضية في مدرستها الثانوية.

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