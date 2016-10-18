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عبد الرحمن العويس يبحث التعاون الصحي مع سفيري بلجيكا وبولندا

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عبد الرحمن العويس يبحث التعاون الصحي مع سفيري بلجيكا وبولندا عبد الرحمن العويس يبحث التعاون الصحي مع سفيري بلجيكا وبولندا

التقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، في ديوان الوزارة في دبي، دومينيك مينور، سفيرة مملكة بلجيكا في الدولة، حيث جرى تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل التعاون بين البلدين بخصوص الخطط المستقبلية في المجال الصحي، والتحضيرات لزيارة وفد من الوزارة إلى مملكة بلجيكا.

وفي السياق نفسه، التقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، روبرت ارتوروستيك، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية بولندا وتم عرض محاور العلاقات الثنائية وفرص تطويرها في قطاع الصحة بما يخدم مصلحة البلدين. وفي ختام اللقاءين، أعرب معالي الوزير عن تمنياته للسفيرين التوفيق والنجاح في مهام عملهما الدبلوماسية بما يصب في صالح تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وحضر اللقاءين الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة وناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير مكتب معالي الوزير.

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