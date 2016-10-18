حلقة شبابية تعزز وعي الشباب بالعمل البرلماني

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب أمس حلقة شبابية تحت عنوان «التكامل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي»، لتعريف الشباب في الدولة بمنظومة العمل البرلماني ومراحل التطور والتحديث السياسي الذي تشهده الإمارات، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والوعي السياسي بين مختلف فئات المجتمع والشباب في الدولة.

وخلال الحلقة التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وشهدت حضوراً ومشاركة فاعلة من الشباب الإماراتي استعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، التطورات التي شهدتها مسيرة التمكين السياسي، والجهود التي قامت بها الوزارة في تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتنمية الوعي السياسي لدى المجتمع وبشكل خاص شريحة الشباب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة.

وعي سياسي

وقالت معالي شما المزروعي في هذه المناسبة: «الوعي السياسي لدى الشباب ضرورة للمضي في عملية بناء وتطوير المجتمع الإماراتي، وقد وضعت القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة ثقة كبيرة في شبابها إنطلاقاً من إيمانها بأهمية هذه الفئة ودورها في بناء الدولة وصناعة مستقبل أفضل لها، حيث عملت على تسخير كافة الإمكانيات لتنمية الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأضافت معاليها: «المشاركة الفاعلة للشباب الإماراتي في التجارب الانتخابية التي شهدتها الدولة أثبتت أن شباب الإمارات أهلاً لثقة القيادة، حيث أظهروا وعياً سياسياً كبيراً تجاه القضايا التي تسهم في رفعة الوطن وتقدمه، فهم المحور الرئيس لتحقيق تطلعات القيادة في تحقيق التطور والازدهار للمجتمع الإماراتي وتعزيز مكانة دولة الإمارات في الريادة عالمياً.. فهم بناة الغد وهم صناع المستقبل القادرون على مواصلة مسيرة الإنجازات».

نماذج متميزة

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «شباب الإمارات الآن هم نماذج متميزة في الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، وأمثلة يحتذى بها في الحرص على خدمة مجتمعاتهم والمشاركة الفاعلة في إيجاد مستقبل أفضل عبر دعم مسيرة التطور والبناء والتنمية لوطنهم».

وأضافت معاليها أن على الشباب اليوم تحمل المسؤولية كاملة لتحقيق رؤية القيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الوصول إلى حكومة المستقبل التي تعتمد على قدرات ومهارات الشبابقنوات تواصل

وبينت معالي نورة الكعبي أن هذه الجلسة تهدف إلى الالتقاء بالشباب وإيجاد قنوات فعالة للتواصل معهم لتعزيز الوعي السياسي لديهم والاستماع في الوقت نفسه إلى آرائهم وأفكارهم والاستفادة منها في تطوير والارتقاء بعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت معاليها إلى أن المشاركة الفاعلة للشباب هي حق وواجب فهي إلى جانب إسهامها في تعزيز الولاء للقيادة والانتماء للوطن والحفاظ على مكتسباته وموروثاته، تعتبر عنصراً مهماً في تنمية ثقافة احترام رأي الآخرين «.

آراء الشباب

وتم خلال الجلسة الاستماع إلى آراء الشباب والحلول التي قدموها لتطوير عمل الوزارة ولاسيما في مجال تعزيز الوعي السياسي، وتفعيل التنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي وحكومة الإمارات وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن بالإضافة إلى ابتكار آليات جديدة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع ودور الشباب في تعزيز العمل البرلماني في دولة الإمارات.

مبادرة

تعد الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس الإمارات للشباب وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات مبادرة مهمة وسابقة لدى شباب الإمارات الواعي والمثقف والقادر على طرح موضوعات ترتبط بواقع الشباب ومستقبلهم .