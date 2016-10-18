«سقيا الإمارات» تفوز بالمركز الأول في برنامج سفراء الكربون

فازت مؤسسة سقيا الإمارات في برنامج سفراء الكربون بالمركز الأول عن مشروع وحدة تنقية المياه بتقنية التناضح العكسي وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «ويتيكس 2016».

وتعتبر مؤسسة «سقيا الإمارات» داعماً أساسياً لبرنامج سفراء الكربون، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون. حيث قام فريق مؤسسة «سقيا الإمارات» بتحويل حاوية شحن خارجة عن الخدمة بقياس 20 قدماً لمد يد العون ومساعدة المجتمعات التي تعاني من مشكلة شح المياه.

استدامة

وتسهم المؤسسة من خلال المشروع في تطبيق فكرة مستدامة مبتكرة لتوفير المياه الصالحة للشرب إلى إحدى أكبر المناطق الحضرية في نيروبي. وصمم الفريق وحدة تنقية المياه بتقنية التناضح العكسي التي تعمل على الطاقة الشمسية فقط. ويسهم النظام في تأمين مياه الشرب بطريقة مستدامة بسعة 8000 جالون. حيث ينتج النظام 7.6 أمتار مكعبة يومياً من المياه الصالحة للشرب، يكفي لسقيا أكثر من 1500 شخص يومياً.

مزايا

وتمتاز الحاوية باعتمادها على الطاقة الشمسية فقط، إذ يتم إنتاج 4.8 كيلووات منها. وتشتمل الحاوية من الداخل والخارج على معدات مستدامة مثل الأضواء الموفرة للطاقة LED ومراوح للتهوية وأرضيات بلاستيكية PVC، إضافة إلى استخدام أبواب وطلاء عازل للحرارة. وتتم الاستفادة من الماء الفائض في أنظمة الري. وتسهم الصور الموجودة على الحاوية من الخارج والعرض المرئي والمسموع الذي يتم تقديمه داخل الحاوية في رفع الوعي وتثقيف الناس حول أهمية المياه النظيفة وآلية تنقية المياه.

التزام

وبهذه المناسبة قال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء مؤسسة سقيا الإمارات:«تلتزم مؤسسة سقيا الإمارات بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021، هذا فضلاً عن دعم الموهوبين والمتميزين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم».

حلول

أوضح محمد عبد الكريم الشامسي أن تتويج مؤسسة سقيا الإمارات بالمركز الأول ضمن برنامج سفراء الكربون جاء انطلاقاً من حرص المؤسسة على تضافر الجهود من أجل الوصول لحلول مستدامة ومبتكرة في توفير المياه النقية من خلال الدراسات والبحوث والمشاريع الخاصة.