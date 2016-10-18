تعاون لزيادة الكفاءة وتطوير البيانات المكانية الاتحادية

وقعت وزارة تطوير البنية التحتية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، أمس، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة الكفاءة وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية الاتحادية «FSDI» لدولة الإمارات وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والموارد المتاحة بين الطرفين، وذلك بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وعبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

ووقع الاتفاقية بمقر الوزارة في دبي المهندسة زهرة العبودي وكيلة وزارة تطوير البنية التحتية، والدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة بحضور عدد من المسؤولين.

ونصت الاتفاقية على التعاون من أجل إنشاء وتطوير نظام «FSDI» متقدم وغني بالبيانات المكانية والوصفية لاستخدامها أداة للتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وبما يسهم في دعم مكانة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية.

ربط

وتأتي الاتفاقية بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات لعام 2014 بتكليف وزارة تطوير البنية التحتية، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمحلية للربط معها، لتحديث مشروع الخطة الشمولية لتطوير المباني الاتحادية والمناطق البعيدة لـ 2030 آلياً بتحديث نظام المعلومات الجغرافية، من خلال إنشاء برنامج البيانات المكانية الاتحادية.

تعاون

وقالت المهندسة زهرة العبودي: «تأتي هذه الخطوة المشتركة انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما والاستفادة من الخدمات التي يقدماها، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، حيث تكمن أهمية هذه المذكرة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق، ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية لكليهما».

جودة البيانات

ولفتت إلى دور الاتفاقية في مساعدة الوزارة في قياس مؤشر المواطنين المالكين مسكناً في إمارة أبوظبي، إضافة إلى دورها في التأكد من جودة البيانات باعتبارها مرجعية للنتائج المحققة. كما تسهم الاتفاقية حسب وكيلة الوزارة، في وضع آليات حديثة لتحديث البيانات، بحيث تغطي المواطنين الذين يملكون مساكن تحت الإنشاء في أبوظبي، فضلاً عن دورها في إيجاد قاعدة بيانات حديثة لمساكن المواطنين على مستوى الدولة، الأمر الذي يصب في مجمله في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

ومن جانبه قال الدكتور سيف صالح الصيعري: «هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ملتزمة بموجب هذه الاتفاقية بتزويد وزارة تطوير البنية التحتية بكل احتياجاتها المستقبلية، وفقاً لخططها الموضوعة سلفاً حتى يتسنى لها دراسة هذه الاحتياجات وإدراجها في خطط تطوير المشاريع». وأكد أن الهيئة ستحرص على تبادل الاقتراحات بين الطرفين وتحسين آليات التعاون المشترك، بما يخدم الأهداف الرئيسة من إبرام هذه الاتفاقية.