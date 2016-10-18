سيف بن زايد يتسلم العضوية 3

تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بمكتبه، العضوية رقم 3 لمبادرة «كلنا شرطة»، والتي تهدف إلى الارتقاء بقيم السعادة والإيجابية في المجتمع، وتحقيق مزيد من الأمن في إمارة أبوظبي، وجعلها من أكثر المدن العالمية سعادة ورخاء.

وسلم العضوية لسموه اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، حيث شكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القائمين على المبادرة، مؤكداً أهميتها في التوعية المجتمعية، بما يعزز التعاون المشترك بين الشرطة والمجتمع في تحقيق أهداف وتطلعات القيادة نحو الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال قائد عام شرطة أبوظبي إننا نعول كثيراً على تحقيق المبادرة لأهدافها لتكون حافزاً إضافياً للسير على خطى القيادة العليا.