حمد الشرقي يهدي سيف بن زايد آيزو شرطة الفجيرة

أهدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على شهادة الآيزو ISO 9001:2015 إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجهوده الكبيرة في إرساء أفضل المعايير التقنية والعلمية في الوزارة ومتابعة تنفيذها على مدار العام والاهتمام الدائم بأمن الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر الرميلة العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والعقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية والعقيد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد المشاركين ضمن فرق عمل الجودة.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة أن الحصول على هذه الشهادة يأتي نتيجة دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مشيرا إلى أن شرطة الفجيرة تبذل كل جهودها لتقدم أفضل الخدمات وفق أفضل المعايير الدولية. حضر اللقاء محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من المسؤولين.

جدير بالذكر أن شرطة الفجيرة حصلت بوحداتها التنظيمية كافة على شهادة الآيزو ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودة كأول قيادة عامة شرطية على مستوى العالم تتوافق أنظمتها مع آخر تحديث لنظام إدارة الجودة وذلك من شركة لويدز ريجستر البريطانية.