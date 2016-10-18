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حاكم رأس الخيمة يحضر عقد قران كايد بن عمر بن صقر القاسمي

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حاكم رأس الخيمة يحضر عقد قران كايد بن عمر بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة يحضر عقد قران كايد بن عمر بن صقر القاسمي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة عقد قران الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي إلى كريمة الشيخ مايد بن سعيد بن مايد القاسمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في الشارقة الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي وعدد من الشيوخ.

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