حميد النعيمي: بناء الإنسان الإماراتي أهم الإنجازات

وافق مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس الأمناء، على تغيير اسم الجامعة الحالي إلى «جامعة عجمان» وأكد صاحب السمو حاكم عجمان رئيس مجلس الأمناء أن مسيرة الجامعة ومنذ انطلاقتها شهدت إنجازات بارزة أهمها بناء الإنسان الإماراتي والسعي إلى تأهيله من خلال المناهج المعتمدة وتشجيعها على الابتكار والإبداع من خلال توفير الخبرات العلمية للوصول بالشباب والفتيات لأرفع الدرجات في مختلف العلوم والمعرفة .

واعتمد مجلس الأمناء - خلال اجتماعه بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية والأعضاء - منح الدرجات العلمية لخريجي الفصل الربيعي والفصلين الصيفي الأول والثاني من العام الأكاديمي 2015 - 2016 إضافة إلى قرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس.

ووافق المجلس على قرار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء واعتمد قرار تشكيل لجنة صندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي وتقرير مدقق الحسابات المستقل لحسابات جامعة عجمان للعامين المنتهيين في 31 أغسطس 2013 و 2014.واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لجامعة عجمان وتعيين المدير الجديد للجامعة الدكتور عبدالكريم الصغير والقادم من الجامعة الأميركية في القاهرة.

وشدد سموه على ضرورة تحديث البرامج الأكاديمية في مختلف التخصصات والاهتمام بتطوير مخرجات التعليم والعمل على الاستفادة من الأساليب الحديث المتبعة في الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية العربية والأجنبية العاملة بالجامعة وتنفيذ ووضع خطط جديدة لاستقطاب الطلاب وتوفير جو مناسب لهم من خلال برامج ومناهج خاصة بهم.

إشادة

من جهته أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمواقف صاحب السمو حاكم عجمان الداعمة لمسيرة هذا الصرح التعليمي الذي أصبح يحظى بمكانة علمية متميزة ساهمت في نهضة مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات. وأكد نائب رئيس مجلس الأمناء أن توجيهات سموه ستكون موضع تقدير واهتمام ويتم الأخذ بها عند وضع البرامج والخطط الاستراتيجية للجامعة.