سلطان القاسمي يفتتح غداً مؤتمر «الاستثمار في المستقبل»

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «القلب الكبير»، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، تنطلق غداً في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي «الاستثمار في المستقبل» تحت شعار «بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط»، والذي تنظمه كل من مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

وسيفتتح صاحب السمو حاكم الشارقة، فعاليات المؤتمر بإلقاء كلمته الافتتاحية، وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الناشطين ومناصري المساواة بين الجنسين، إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومتخذي القرار، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء من المنطقة.

المتحدثون

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورولا غني السيدة الأولى لأفغانستان، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، وكايلاش ساتيارثي الناشط الحقوقي الهندي في مجال حقوق وتعليم الأطفال، وملالا يوسفزي، أصغر حاصلة على جائزة نوبل، وفومزيل ملامبو - نغوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبريتي باتل وزيرة التنمية الدولية البريطانية، وأميرة بن كرم نائب رئيس مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، والدكتورة فيرونيكا مجار، منظمة الصحة الدولية، وإيناس مكاوي مديرة برامج المرأة بجامعة الدول العربية.

قانون

وعلى صعيد آخر؛ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري رقم 78 لسنة 2016م على أن يرقى ثابت سالم عبيد الطريفي الشامسي أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة إلى درجة مدير عام وينقل إلى بلدية مدينة الشارقة ويعين مديراً عاماً لها. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.