مدير مباحث الشرقية: العصابة الكولومبية ارتكبت واقعتى سرقة بالدقى وهربت

قال اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية، أن أفراد التشكيل العصابي الكولومبي، الذين تم ضبطهم بمدينة العاشر من رمضان، أمس، سبق قيامهم بإرتكاب واقعتين سرقة بالدقي، ولم يتم ضبطهم، وذلك من خلال قيامهم بسرقة الحقائب من السيارات عن طريق وضع مادة علي زجاج السيارة، وأنهم دائما يتواجدون بمحيط البنوك وينتظرون خروج العملاء .

وأضاف "خطاب" في تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن التشكيل مكون من 6 أشخاص بينهم سيدتان، وأنهم قاموا بتتبع أحد رجال الأعمال بعد صرفه مبلغ مالي من بنك بالتجمع الخامس، إلي وصوله العاشر من رمضان، وقاموا بسرقة المبلغ من السيارة، وتمكن ضباط قسم أول العاشر من ضبطهم بعد ساعات من البلاغ.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد، قيام الرائد أحمد علاء، رئيس مباحث قسم أول العاشر ومعاونه النقيب أحمد نوفل، برئاسة العقيد محمد هلال ئريس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر، وبرئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، بالقبض علي 6 كولومبيين سرقوا مبلغ 100 ألف جنيه، من سيارة رجل أعمال خلال تواجده بأحد المصانع فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، بعد كسر زجاج سيارته رقم "أ. ق. د 956" جراند شيروكى بالباب الأمامى، وسرقة المبلغ الموجود بها، وتحرر بالواقعة المحضر رقم " 9787 جنح أول العاشر من رمضان.

والمتهمون هم: "جارمان أرتورو جيتان 47 سنة، و مورو أندريس كروز 27 سنة، وكاميلو الفيتا بردو سلامانكا 28 سنة، وجونز لاومنيجا ليون 46 سنة، وأزابيل هولوجون 27 سنة، وأنجيلا بابريشيا أفيلا 31 سنة، ومقيمون بحدائق الأهرام بالجيزة، وبحوزتهم المبالغ المالية 131 ألف جنيه، و3035 يورو و 3230 دولار، والسيارة رقم " 2679 " ميتسوبيشى لانسر ملك "أ. ب. أ. أ" سائق ومقيم بدمرو فى المحلة، ومستأجرة من معرض بشارع البحر الأعظم واستخدمت فى الجريمة، وبعرضهم علي النيابة العامة بالعاشر من رمضان قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .