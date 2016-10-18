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بالصور.. ماسورة مياه عمومية تغرق كابل كهرباء تهدد السكان بطنطا

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بالصور.. ماسورة مياه عمومية تغرق كابل كهرباء تهدد السكان بطنطا بالصور.. ماسورة مياه عمومية تغرق كابل كهرباء تهدد السكان بطنطا

> الغربية إسلام الخياط

تقدم المئات من أهالى وسكان منطقة العجيزى بحى أول طنطا، بشكاوى لمجلس المدينة ورئيس الحى، بعدما انتابتهم حالة من الخوف والفزع عند سماع دوى مفرقعات إثر تسريب ماسورة عمومية للمياه على كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لأكثر من 300 شقة سكنية فى مساكن الشباب.

 وأكد هشام متولى أحد سكان المنطقة أن ماسورة المياه الجديدة متاكلة رغم أن إنشائها منذ 7 سنوات فقط، وظهرت عيوبها الفنية بعد 3 سنوات من تشغيلها، موضحا بأنهم أخطرو المسئولين بخطورة الأمر رغم تشكيل لجنة من الحى وأكدت على خطورة تسريب المياه على كابل الكهرباء ولكن لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو شركة مياه الشرب أو شركة الكهرباء.

 وأوضح الساكن بأن كابل الكهرباء إذا تآكل منه الغلاف البلاستيك الخارجى إثر المياه المتراكمة من تسريب الماسورة سينفجرويشعل النيران فى جميع الشقق السكنية الكائنة بالبرج.

 وطالب أهالى المنطقة التدخل السريع من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قبل وقوع كارثة محققة لأهالى المنطقة لتصليح ماسورة المياه وعزل كابل الكهرباء.

 

 

 

 


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