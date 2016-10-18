بالصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة مرورية مسائية وضبط 469 مخالفة

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية مسائية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 6 ألاف و400 جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح من بينها شارع علم الروم ومنطقة إدارة مرور مطروح بالكيلو 7، وتم التصالح الفورى فى 64 مخالفة بعد سداد أصحابها مبالغ بإجمالى 6 ألاف و400 جنيه.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.