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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18/10/2016

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18/10/2016 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18/10/2016

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برج القوس ذو الطبيعة النارية والمعروف بأنه سريع الغضب، ولكنه أيضًا سريع فى التراجع عن مواقفه الغاضبة ومراجعة نفسه والاعتذار.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

تواجه شعورًا سيئًا بالضغط الكبير وتشعر بأنك بحاجة لتطوير مهاراتك فى العمل لتواكب أحدث التطورات وتواكب المنافسة فى مجال عملك وتشعر بأنك مهدد طوال الوقت فى العمل، وهذا الشعور سببه الحقيقى أنك لا تعرف قدراتك الحقيقية وأنك تقارن نفسك بالآخرين رغم أن كل شخص متميز فى منطقته.

 

على الصعيد العاطفي:

أنت شديد العصبية اليوم وهو ما يؤثر بالسلب على علاقتك العاطفية وعلاقتك بشريك حياتك الذى يواجه بدوره الكثير من الضغوط لذلك حاول أن تتحكم فى أعصابك حتى لو تطلب ذلك أن تبتعدا عن بعضكما لبعض الوقت.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

مزاجك وحالتك النفسية يؤثران بشدة على صحتك الجسدية لذلك احرص على الاهتمام بها وسوف يترتب على ذلك شعورًا رائعًا بالراحة الجسدية وانك ممتلئ بالطاقة والحيوية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

سيكون هذا اليوم حاسمًا بالنسبة لك على العديد من الأصعدة، وهذا الحسم مهما بدا لك مزعجًا او غير مفهوم سيأتى يوم وتدرك أنه فى صالحك وأن الأمور المحسومة الواضحة أفضل كثيرًا من التخبط والحيرة التى عشتها فى الفترة الماضية.


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مصر 365

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