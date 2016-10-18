حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18/10/2016

حظك اليوم لمولود برج الأسد المعروف بشخصيته الاستقلالية التى تحب النجاح وتسعى إليه والمعروف أيضًا بقدرته على الاستمتاع بالحياة والشخصية الاجتماعية.

برج الأسد على الصعيد المهني:

تشعر بالإحباط فى العمل بسبب تخلى البعض عنك فى وقت كنت فى امس الحاجة فيه إلى دعم الآخرين، ولأنك فى يوم من الأيام قدمت الدعم لهؤلاء الأشخاص نفسهم، ولكن هذا الإحباط لن يفيدك بشيء وأفضل ما تفعله ردًا على من تخلوا عنك هو أن تدعم نفسك بنفسك وتكون سندًا لنفسك.

على الصعيد العاطفي:

لديك استعداد قوى لدخول مناقشة مفتوحة وحديث من القلب مع الشخص الذى تحبه، وأهم مميزاتك بالنسبة لشريكك هى أنك تنصت إليه وأنك مستمع جيد للغاية وهذا يجعله يشعر بالاحتواء، وخلال هذا اليوم انت بحاجة لإبراز قدرتك هذه على الانصات والاستماع.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

مشكلة صحية عابرة تضطرك لأن تخضع لنظام حياة صحى وأكثر هدوءًا من الصخب الذى عشته فى الفترة الماضية، وقد تفكر أيضًا فى الإقلاع عن التدخين وهذا هو أقوى تحدى تواجهه فى الأيام القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

رغم النجاح الكبير الذى تحرزه هذه الأيام على الصعيدين المهنى والشخصى إلا أنك تشعر بالضياع والحيرة ولا تحتاج إلى أكثر من دعم الأصدقاء لاستعادة توازنك.