حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18/10/2016

نقدم لحظك اليوم لبرج العقرب الذى يتميز بعدد من الصفات أهمها أنه لا يغفر من أساء إليه، هذه الصفة التى تُعد مميزة جداً لأبناء هذا البرج فهم دائماً يتعاملون بشكل جيد ويحرصون على علاقات الأصدقاء، ولكن يكون الأمر صعب إذا تعرضوا للخيانة منك، فسيكون العقاب شديد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

اليوم غير مناسب تمامًا للقاء الحبيب، حيث يتوقع علماء الفلك أنك حالتك النفسية اليوم غير جيدة تماماً، لذا لا يجب أن تقابل الحبيب أو على الأقل أن تتحكم فى هذه المشاعر السلبية التى تسيطر عليك فى هذا اليوم.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

ستحصل على اليوم على مكافأة مالية نتيجة للعمل الشاق الذى بذلته خلال الفترة الماضية، كما سيكرمك رؤسائك فى العمل بسبب الجهد الذى تبذله فى العمل خلال الأيام الماضية، فحافظ على هذا التكريم واسعى إلى تحقيق الكثير من أحلامك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

الإهمال فى صحتك قد يكون له عواقب وخيمة على الصحة، عليك أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتك، كما أنك مُعرض للإصابة بآلام فى الظهر بسبب جلوسك بطريقة خاطئة لذا عليك أن تراعى هذه الأمور حتى لا تعرض حياتك إلى خطر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات على مستوى وضعك فى العمل، أما على مستوى علاقتك بالأسرة فيتوقع علماء الفلك أن تحدث بعض الخلافات.