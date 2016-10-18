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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 18/10/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 18/10/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 18/10/2016

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ذكى وسليط اللسان، هذه من أبرز صفات الذى نقدم له اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، كما أنه يتمتع بكثير من الأخرى التى تجعل التعامل معه صعب للغاية.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

يتوقع علماء الفلك اليوم أن الأمور جميعها تسير بشكل جيد، فاليوم مناسب جدًا للقاء الحبيب، فأنت رومانسى وعاطفى أكثر من المعتاد، فمقابلة الحبيب اليوم ستكون أكثر اختلافًا عما كانت فى الماضى، كما أنها ستشعره بالسعادة التى لم يتذوقها منذ فترة طويلة.

 

الجوزاء على الصعيد المهنى ..

الأشياء التى خططت لها من قبل لن تستطيع تحقيقها خلال الفترة المقبلة، عليك دراسة الوضع جيدًا واستشارة مديرك فى العمل حتى لا تقع فى أخطاء أنت فى غنى عنها، كذلك يفضل أن تتخلص من عدوانيتك مع الزملاء فى العمل.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

تناول الطعام غير الصحى لفترات طويلة سيكون له أثار سيئة على صحتك بشكل عام، من المتوقع أن تتعرض لوعكة صحية فى الجهاز الهضمى بسبب مخالفتك لنصائح الأطباء، عليك أن تتخلص من عنادك وتبدأ فى الحفاظ على صحتك جيدًا.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع أن يحدث الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك العاطفية، كما أنه من المفترض أن تترك عملك إلى مكان أخر ولكن هذا التغيير سوف يكون له مردود جيد على نفسك.


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مصر 365

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