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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18/10/2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18/10/2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18/10/2016

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برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، و الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

 

برج الحمل على الصعيد المهنى..

من الناحية المهنية تحصل اليوم على الدعم من شخص ذو نفوذ، فلا تدع فرصة لإقناعه بعملك، فالوقت مناسب لك للحصول على ترقية أو زيادة مالية ولكن تجنب الحديث عن هذا الأمر مع الآخرين كما عليك أن تضبط انفعالك ولا تدع الأمور المزعجة تسيطر عليك.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى

عبر عن صديق مقرب لك عن مشاعرك فلا يشترط الأمر أن يكون الحديث فهناك وسائل أخرى لا تتجاهلها، فهناك فرصة كبيرة لصداقة تتطور لعلاقة عاطفية تغمرها الرومانسية، فنبشرك أيها الحمل بأجواء رومانسية قد طال انتظارها فى الفترة الماضية.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى

أنت بحاجة إلى الاسترخاء اليوم، والرعاية الجيدة وفقا لنظام غذائى صحى، فأنت تحب الوجبات السريعة ولكنها تجعلك تشعر بالمرض، لذا عليك العودة لأكل المنزل من جديد فليس هناك سبيل للعناد فى ذلك الأمر.

 

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة

تتمتع اليوم بثقة عالية فى النفس، ولكن حذار أن تهيمن عليك فلا تحاول فرض وجهات نظرك على الآخرين لأن هذا قد يعود بنتائج عكسية عليك، والتواضع يمكنك من إتمام عدد من المهام بانتظارك اليوم.


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مصر 365

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