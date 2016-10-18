حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/10/2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الدلو على كل الأصعدة، هذا البرج الذى يتميز أصحابه بالكثير من الصفات من أهمها الصدق فى المشاعر، فإذا أحبوك أعلم أن هذا شىء عظيم، وأنك أصبحت بالنسبة لهم أهم كثيراً من أنفسهم، كذلك فهم قادرين على منحك الكثير من الحب والتقدير دون مقابل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

الروتين يقتل الحب، هذا ما عليك أن تعرفه إذا كنت ترغب فى الحفاظ على علاقتك العاطفية بشريك الحياة، كما أن اليوم مناسب جداً لبدء حوار بينكما تستمع فيه إلى كل المشاكل التى يعانى منها الحبيب وتتوصلوا إلى حل يرضيه ويعيد علاقتكما كما كانت من قبل.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

مزاجك اليوم جيد جدًا وهو ما سيسمح لك تقديم أفكار جيدة للعمل، كذلك من المتوقع أن تحصل على أموال مقابل عمل صعب انتهيت منه اليوم، أما فيما يخص علاقتك بالزملاء فسيكون هناك بعض التوتر، عليك أن تتفادى مثل هذه الأمور التى سيكون لها تأثير سئ عليك.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

التوتر الذى يسببه له العمل، وكذلك الضغوط اليومية فى البيت يؤثر على صحتك وكذلك قدرتك على التفكير والإبداع، لذا فأنت بحاجة للحصول على إجازة سريعة تتخلص فيها من كل الضغوط النفسية، وتعيد صفاء ذهنك من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على الإطلاق، خصوصًا بعد التغييرات التى حدثت لك خلال الفترة الماضية وتحديدًا على مستوى العمل.