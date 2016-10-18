حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18/10/2016

يعد السرطان أحد الأبراج المائية فهو محافظ ومحب لبيته وأسرته ويمتلك حاسة سادسة قوية، ويمتلك حسا فنيا رائعا، حيث يقدر الفن والأدب خاصة المسرح، كما أنه حساس وطليف ولكن لا تحاول اكتشاف سر لا يريد أن يخبرك عنه شىء لأنه سيجرحك، ويصبح مثل البصلة التى تتسبب فى اسقاط دموع من يحاول تعريتها أو تقطيعها.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما انك قد تحصل على ترقية، لذا عليك الاستمتاع قدر الامكان لشحن طاقة كبيرة تعينك على العمل فى الأيام القادمة لتحقيق ما سعيت لإنجازه طويلاً.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء، فعليك أن تدع الماضى وشأنه وفكر فى الحاضر والمستقبل حتى لا تضيع إحدى الفرص الهامة عليك.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس على الاهتمام بأنفسهم ما يعطيك طاقة ايجابية تعينك على التغلب على الكثير من الأمراض.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تدع بعض التفاهات تنجح فى التغلب عليك، عليك مواجهة نقاط ضعفك واختبار مدى قوتك.