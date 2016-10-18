حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج 18/10/2016

تعرف على توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حيث نتناول فى التقرير التالى توقعات علماء الفلك لكل الأبراج، سواء على المستوى العاطفى أو الصحى وكذلك المهنى، وتتناول كافة تفاصيل الحياة المتعلقة بهذه الأبراج، كما أنه يساعدهم فى التعرف على كل المتوقع لهم فى الفترة المقبلة..

برج الحمل

على الصعيد المهني:

من الناحية المهنية تحصل اليوم على الدعم من شخص ذو نفوذ، فلا تدع فرصة لإقناعه بعملك، فالوقت مناسب لك للحصول على ترقية أو زيادة مالية.

على الصعيد العاطفى:

هناك فرصة كبيرة لصداقة تتطور لعلاقة عاطفية تغمرها الرومانسية، فنبشرك أيها الحمل بأجواء رومانسية قد طال انتظارها فى الفترة الماضية.

على الصعيد الصحى:

أنت بحاجة إلى الاسترخاء اليوم، والرعاية الجيدة وفقا لنظام غذائى صحى، فأنت تحب الوجبات السريعة ولكنها تجعلك تشعر بالمرض، لذا عليك العودة لأكل المنزل من جديد

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن هناك حالة من الصعود والتألق اليوم من نصيبك ، والنجوم تنبأت بأن لديك فرصة وظيفية هامة ستغير الكثير بحياتك .

برج الثور

على الصعيد المهنى:

الترقيات فى طريقها إليك، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية بعدما استطعت حل مشكلة عجز عن حلها كثير ممن هم أكثر منك خبرة، الفرصة متاحة للتقدم.

على الصعيد العاطفى :

قرارك اليوم خاطئ وستندم عليه فيما بعد، لن تعود إلى حياتك القديمة بعد ارتباطك بشخص جديد، أنت بحاجة على تصفية عقلك وقلبك من كل الذكريات القديمة

على الصعيد الصحى:

إدمان الإنترنت مثله مثل إدمان المخدرات يحتاج إلى اكتشاف وعلاج مبكر حتى لا تجد نفسك منعزل عن العالم الخارجى

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الإرهاق النفسى الذى يدفعه لأخذ عدد من القرارات الخاطئة التى يجنى عواقبها سريعاً.

برج الجوزاء

على الصعيد المهنى:

الأشياء التى خططت لها من قبل لن تستطيع تحقيقها خلال الفترة المقبلة، عليك دراسة الوضع جيدًا واستشارة مديرك فى العمل حتى لا تقع فى أخطاء.

على الصعيد العاطفى:

يتوقع علماء الفلك اليوم أن الأمور جميعها تسير بشكل جيد، فاليوم مناسب جدًا للقاء الحبيب، فأنت رومانسى وعاطفى أكثر من المعتاد.

على الصعيد الصحى:

تناول الطعام غير الصحى لفترات طويلة سيكون له أثار سيئة على صحتك بشكل عام، من المتوقع أن تتعرض لوعكة صحية فى الجهاز الهضمى

توقعات علماء الفلك

يتوقع أن يحدث الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك العاطفية، كما أنه من المفترض أن تترك عملك إلى مكان أخر

برج العقرب

على الصعيد العاطفى

اليوم غير مناسب تمامًا للقاء الحبيب، حيث يتوقع علماء الفلك أنك حالتك النفسية اليوم غير جيدة تماماً، لذا لا يجب أن تقابل الحبيب

على الصعيد المهنى

ستحصل على اليوم على مكافأة مالية نتيجة للعمل الشاق الذى بذلته خلال الفترة الماضية، كما سيكرمك رؤسائك فى العمل.

على الصعيد الصحى

الإهمال فى صحتك قد يكون له عواقب وخيمة على الصحة، عليك أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك

غرورك وكبريائك سيضعك فى موقف محرج اليوم ويتسبب لك فى مشكلات كثيرة انت فى غنى عنها، وستخسر أصدقاء قريبين منك بسبب تلك الصفات، فحاول التخلص منها والتغيير من نفسك.

برج الجدى

على الصعيد المهنى

تشعر بالتردد تجاه اتخاذ بعض القرارات التى يترتب عليها تغييرات كبيرة على الصعيد المهنى، خاصة أنك تتلقى دعوة لمقابلة عمل انتظرته طويلا.

على الصعيد العاطفى:

تدرك اليوم الأهمية الكبيرة لوضع حدود واضحة فى علاقتك العاطفية وضرورة عدم التعدى على المساحة الشخصية التى يجب أن يتمتع بها شريكك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

التغييرات التى اعتمدتها فى نظام حياتك تظهر نتائجها هذه الأيام، وخاصة على بشرتك التى يظهر عليها التألق واضحًا وتصبح أكثر صفاءً وجمالاً وهو ما يشجعك على الاستمرار والمواصلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تعانى شعورًا بعدم الرضا وتشعر أنك ضائع ولا تعرف مكانك الصحيح فى الحياة، ولكن هذا الشعور سيتلاشى قريبًا .

برج القوس

على الصعيد المهنى:

تواجه شعورًا سيئًا بالضغط الكبير وتشعر بأنك بحاجة لتطوير مهاراتك فى العمل لتواكب أحدث التطورات.

على الصعيد العاطفى:

أنت شديد العصبية اليوم وهو ما يؤثر بالسلب على علاقتك العاطفية وعلاقتك بشريك حياتك الذى يواجه بدوره الكثير من الضغوط.

على الصعيد الصحى:

مزاجك وحالتك النفسية يؤثران بشدة على صحتك الجسدية لذلك احرص على الاهتمام بها وسوف يترتب على ذلك شعورًا رائعًا بالراحة الجسدية وانك ممتلئ بالطاقة والحيوية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

سيكون هذا اليوم حاسمًا بالنسبة لك على العديد من الأصعدة، وهذا الحسم مهما بدا لك مزعجًا.

برج الميزان

على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما انك قد تحصل على ترقية

على الصعيد العاطفى

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك.

على الصعيد الصحى

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18/10/2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أنت دائماً قادر على التعامل مع مشاكل الحبيب بشكل جيد، الفترة المقبلة ستكون ممتلئة بالاضطرابات العاطفية، ولكنك تحرص على تفادى مثل هذه الخلافات التى من الممكن أن تجعل العلاقة فاشلة.

برج الأسد على الصعيد المهنى:

تشعر بالإحباط فى العمل بسبب تخلى البعض عنك فى وقت كنت فى امس الحاجة فيه إلى دعم الآخرين، لأنك فى يوم من الأيام قدمت الدعم لهؤلاء الأشخاص نفسهم.

على الصعيد العاطفي:

لديك استعداد قوى لدخول مناقشة مفتوحة وحديث من القلب مع الشخص الذى تحبه، وأهم مميزاتك بالنسبة لشريكك هى أنك تنصت إليه وأنك مستمع جيد للغاية وهذا يجعله يشعر بالاحتواء.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

مشكلة صحية عابرة تضطرك لأن تخضع لنظام حياة صحى وأكثر هدوءًا من الصخب الذى عشته فى الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

رغم النجاح الكبير الذى تحرزه هذه الأيام على الصعيدين المهنى والشخصى إلا أنك تشعر بالضياع والحيرة ولا تحتاج إلى أكثر من دعم الأصدقاء لاستعادة توازنك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/10/2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

الروتين يقتل الحب، هذا ما عليك أن تعرفه إذا كنت ترغب فى الحفاظ على علاقتك العاطفية بشريك الحياة.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

مزاجك اليوم جيد جدًا وهو ما سيسمح لك تقديم أفكار جيدة للعمل، كذلك من المتوقع أن تحصل على أموال مقابل عمل صعب انتهيت منه اليوم.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

التوتر الذى يسببه له العمل، وكذلك الضغوط اليومية فى البيت يؤثر على صحتك وكذلك قدرتك على التفكير والإبداع.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على الإطلاق، خصوصًا بعد التغييرات التى حدثت لك خلال الفترة الماضية وتحديدًا على مستوى العمل.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18/10/2016

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما انك قد تحصل على ترقية.

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك .

السرطان على الصعيد الصحى

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية .

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تدع بعض التفاهات تنجح فى التغلب عليك، عليك مواجهة نقاط ضعفك واختبار مدى قوتك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

لا تفكر فيما رحل عنك الفرص قادمة والأمور ستتحسن سريعاً، لكن عليك الانتظار حتى يحين الوقت إثبات نفسك فى العمل الجديد.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

الغيرة العنيفة تجعلك أكثر عرضة للمشكلات مع الحبيب، لا تنتظر حتى تتراكم المشكلات بينكم وتجد نفسك فى حالة دائمة للدافع عن نفسك.

على الصعيد الصحى..

انتقى الخضروات والفاكهة التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة لتساعدك على فقدان وزنك بشكل طبيعى، دون أن تلجأ إلى تناول المستحضرات العلاجية الخاصة بالتخسيس، لا تعتمد على هذا الأسلوب قبل أن تستشير الطبيب.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الارتباك الفكرى بسبب التحاقه بعمل جديد دون أن يكون على دراية بكافة تفاصيله.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/10/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

قد تكون البدايات اليوم متعبة وصادمة بعض الشىء، لكنك ستتخلص مع الوقت من الضغوط التى أثرت على مستواك المهنى فى بداية اليوم.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

تكثر الأحاديث حول علاقاتك العاطفية السريعة، لكنك لم تتخذ القرار الصحيح بعد بشأن أحد الأشخاص الذى عبر لك عن مشاعره منذ فترة.

على الصعيد الصحى ..

النوم لفترات طويلة لن تكون أثاره إيجابية كما تظن، وتحتاج إلى ظبط ساعات نومك حتى تتخلص من حالة الوخم والكسل المسيطرة عليك منذ فترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش بشكل متخبط بسبب مشاكله الشخصية التى تمنعه عن أداء عمله بالشكل الصحيح، و انتظار الحلول من أشخاص بعينهم لن يعود عليه سوى بخسائر كبيرة على الصعيدين العاطفى والمهنى.