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جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب 36 كيلو تبغ

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جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب 36 كيلو تبغ جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب 36 كيلو تبغ

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب كمية من التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اشتبه مهند سامى، رئيس قسم التفتيش بجمارك الغردقة، فى عامل بأحد المطاعم داخل المطار أثناء خروجه مسرعا من صالة الوصول بمطار الغردقة الدولى بعربة عفش ركاب واضعا عليها بعض أكياس القمامة فقام باستيقافه.

تم العرض على سعيد كامل، رئيس جمارك مطار القاهرة الغردقة، وتشكيل لجنة لتفتيشه من كل من جابر موسي رئيس قسم التعريفة، ومهند سامى رئيس قسم التفتيش، وبتفتيش الأكياس تم العثور على 720 عبوه تبغ ماركة golden verginia منشأ إنجليزى وزن العبوة 50 جرام بإجمالى 36 كيلو جرام مخبأة داخل أكياس القمامة.
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> قرر أيمن عسقلانى مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 19 لسنة 2016 وتحريز المضبوطات.

 


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