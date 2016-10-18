حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 18/10/2016

برج الميزان من الأبراج المائية التى تستخدم العقل والمنطق فى تفكيرها ولكنها رغم ذلك تتسم بالعاطفية والرومانسية الشديدة، ويردد خبراء الأبراج مقولة لولا الميزان ما تواجد العدل ليدل على مدى حب الميزان لتحقيق العدالة فى كل صورها ولو على نطاق صغير.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

الميزان على الصعيد العاطفى

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد أتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم، فلا تندم على شئ لا تشعر بالسعادة من خلاله.

الميزان على الصعيد الصحى

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما انه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك، فلا تستهين برغبة نفسك فى التدليل وما لذلك من أثر إيجابى عليك.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.