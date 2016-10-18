برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 18/10/2016

شخصية عنيدة تكره الروتين وتلقى الأوامر، تعشق كل ماله علاقة بالفن والإبداع، مثال دائم للوفاء والإخلاص هذه هى أبرز ملامح برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، بالإضافة إلى تعلقه بعائلته وأصدقائه وتباهيه الدائم بهم.

برج الثور على الصعيد المهنى..

الترقيات فى طريقها إليك، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية بعدما استطعت حل مشكلة عجز عن حلها كثير ممن هم أكثر منك خبرة، الفرصة متاحة الآن لتتقدم خطوات فى عملك ولن تحتاج إلى مساعدات من الغير، فهذه الفترة إبداعاتك تتحدث عنك.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

قرارك اليوم خاطئ وستندم عليه فيما بعد، لن تعود إلى حياتك القديمة بعد ارتباطك بشخص جديد، أنت بحاجة على تصفية عقلك وقلبك من كل الذكريات القديمة حتى تستطيع بعدها أن تبدأ علاقة جادة دون أن ضغوط داخلية أو شعور بالفراغ العاطفى.

على الصعيد الصحى..

إدمان الإنترنت مثله مثل إدمان المخدرات يحتاج إلى اكتشاف وعلاج مبكر حتى لا تجد نفسك منعزل عن العالم الخارجى، التواجد مع الأصدقاء والاشتراك فى أنشطة اجتماعية سيساعدك كثيراً فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الإرهاق النفسى الذى يدفعه لأخذ عدد من القرارات الخاطئة التى يجنى عواقبها سريعاً، والحاجة إلى السفر مع الأصدقاء والتفكير بشكل منظم أصبحت ضرورية.