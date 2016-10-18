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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 18/10/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 18/10/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 18/10/2016

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مشاعر مرهفة وذكاء فطرى وقدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية و الفنية.

 

برج الحوت على الصعيد المهنى..

قد تكون البدايات اليوم متعبة وصادمة بعض الشىء، لكنك ستتخلص مع الوقت من الضغوط التى أثرت على مستواك المهنى فى بداية اليوم، والتفكير الهادئ هو سلاحك اليوم للحفاظ على خطتك فى تنفيذ أفكارك و أسلوبك المميز فى العمل.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

تكثر الأحاديث حول علاقاتك العاطفية السريعة، لكنك لم تتخذ القرار الصحيح بعد بشأن أحد الأشخاص الذى عبر لك عن مشاعره منذ فترة، كل ما تحتاج إليه الابتعاد عن الضوضاء والتفكير بمفردك فى حياتك، لا تأخذ قرارات خاطئة تندم عليها فيما بعد.

 

على الصعيد الصحى ..

النوم لفترات طويلة لن تكون أثاره إيجابية كما تظن، وتحتاج إلى ظبط ساعات نومك حتى تتخلص من حالة الوخم والكسل المسيطرة عليك منذ فترة طويلة، ولن تتخلى عن عادة تناول الأكل فى ساعات متأخرة من الليل لكنك ستلحظ عواقبها سريعاً.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش بشكل متخبط بسبب مشاكله الشخصية التى تمنعه عن أداء عمله بالشكل الصحيح، و انتظار الحلول من أشخاص بعينهم لن يعود عليه سوى بخسائر كبيرة على الصعيدين العاطفى والمهنى.


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مصر 365

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