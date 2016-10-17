إطلاق سراح سجين موريتانى نشر يومياته عن سجن جوانتانامو

قال مسؤول موريتانى إن المعتقل الموريتانى الذى إكتسب شهرة بسبب نشره يومياته فى معتقل جوانتانامو محمدو ولد صلاحى وصل إلى نواكشوط بعد 14 عامًا من السجن دون توجيه اتهامات فعلية إليه.

وأضاف المسؤول، الذى رفض ذكر اسمه بسبب عدم السماح له، أن ولد صلاحى وصل إلى العاصمة نواكشوط على متن طائرة أمريكية عسكرية.

ولم يتم توجيه تهمة محددة لولد صلاحى منذ اعتقاله فى 2002 ، ولكنه أعلن الإفراج عنه فى يوليو الماضى ، وفق ما ذكر المسؤول لقناة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية.

واكتسب ولد صلاحى شهرة بسبب نشره "يوميات جوانتانامو"، وهى أول سلسلة يوميات لأحد المعتقلين والوحيدة كذلك لمن لا يزال قيد الاعتقال فى المعسكر.

ولم يعلن البنتاجون أية أنباء عن ولد صلاحى وفق المتحدثة الرسمية ليوتينانت كولونيل فاليرى هينديرسون.