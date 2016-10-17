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السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه

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السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد الرئيس عبد الفتاح على موقف الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والتصدي لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي، كما أكد على أن العراق وطن لكافة العراقيين دون تمييز بين ديانة أو طائفة أو عرق، وأعرب السيد الرئيس عن ثقته في قدرة الجيش الوطني العراقي على حماية المدنيين في مناطق العمليات العسكرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أطلع الرئيس على التطورات الخاصة بعملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، والتي بدأ الجيش الوطني العراقي في تنفيذها اليوم، مؤكدًا على تكاتف كافة أبناء الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب ووقوفهم خلف الجيش الوطني العراقي في معركته لتحرير الموصل واستعادة الاستقرار.

وأكد العبادي، حرص الجيش العراقي على عدم إلحاق أذى بالسكان المدنيين في المناطق التي يتم تحريرها والعمل على إجلاء وإيواء النازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لحرص العراقية على ضبط النفس وتحليها بالحكمة في التعامل مع التطورات المختلفة وعدم الانزلاق إلى صراعات أخرى باستثناء تحرير الموصل من الإرهاب.

وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة القادمة والعمل على الارتقاء بالعلاقات إلى أفاق أرحب تعكس ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة وتلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

 

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