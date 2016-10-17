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تركيا تحظر التجمعات العامة والتظاهرات حتى نهاية نوفمبر المقبل

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تركيا تحظر التجمعات العامة والتظاهرات حتى نهاية نوفمبر المقبل تركيا تحظر التجمعات العامة والتظاهرات حتى نهاية نوفمبر المقبل

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان – أرشيفية

حظرت السلطات التركية جميع التجمعات العامة والتظاهرات حتى نهاية نوفمبر المقبل بعد تلقيها معلومات عن احتمال وقوع هجمات إرهابية ، بحسب ما ذكر مكتب المحافظ فى أنقرة.

وقال المكتب ـ فى بيان أوردته قناة “سكاى نيوز عربية” الفضائية اليوم الإثنين – ” إنه تم حظر جميع التجمعات حتى 30 نوفمبر تطبيقا لحالة الطوارئ التى فرضت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التى شهدتها تركيا فى 15 يوليو الماضي”.

وأضاف ” إن المسؤول عن الأمن فى العاصمة والمحافظة تلقى معلومات استخباراتية بأن جماعات إرهابية محظورة تستعد للقيام بعمليات فى محافظتنا” ، مؤكدا أنه يعتقد أن الجماعات تخطط لشن هجمات على تجمعات وتظاهرات عامة ، دون أن يكشف عن تلك الجماعات.

يذكر أن أنقرة شهدت العديد من الهجمات خلال الأشهر الـ 12 الماضية ألقت المسؤولية عنها على المتشددين والمسلحين الأكراد.

أ ش أ

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