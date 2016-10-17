"على هوى مصر" يستطلع آراء الخبراء حول تغيير شكل العملة لزيادة إيداعات البنوك

استطلع برنامج "على هوى مصر"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال تقرير مصور مع متخصصين فى الاقتصاد، آرائهم فى السؤال الشائك "هل يساهم تغيير شكل العملة فى زيادة الإيداعات والقضاء على السوق السوداء وخدمة الاقتصاد المصرى؟"، لاسيما أن هذا الحل سيجبر المواطنين على وضع أموالهم فى البنوك.

وأجاب الكاتب الصحفى عادل السنهورى خلال التقرير، أن قضية تغيير العملة مرغوبة ومحكومة بضوابط كثيرة جدا، حيث يتطلب تغيير شكل العمل استعدادات واستيراد آلات كثيرة جدا مكلفة، وكذلك جهد فى استقبال الأموال السائلة من السوق المحلى، لأن التقديرات تقول إن أكثر من 350 مليار جنيه خارج الجهاز المصرفى، وبالتالى تغيير العملة أحد الحلول فى بعض الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى، إن تغيير العملة حل قد يصيب الناس بالخوف، ويجب أن يتم تشجيع المواطنين على وضع أموالهم داخل البنوك، عن طريق تغيير الثقافة بداية من المدارس والمنازل ومعرفة ما هى البنوك، وكذلك عبر وسائل الإعلام.