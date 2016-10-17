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عمرو أديب: نتوقع حدوث عمليات إرهابية ضخمة بأوروبا وأمريكا بعد معركة الموصل

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عمرو أديب: نتوقع حدوث عمليات إرهابية ضخمة بأوروبا وأمريكا بعد معركة الموصل عمرو أديب: نتوقع حدوث عمليات إرهابية ضخمة بأوروبا وأمريكا بعد معركة الموصل

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه فى خلال هذا الأسبوع نتوقع عمليات إرهابية ضخمة فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ما أسماهم "الذئاب المنفردة" المنتمين لداعش، سينتقموا لإخوانهم الموجودون فى الموصل، لافتاً إلى أنه سيهرب من الموصل أكثر من 100 ألف مواطن عراقى إلى سوريا وتركيا، وتحدث أزمة إنسانية ضخمة.

 

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، أن "الذئاب المنفردة" هم دواعش لم يشاهدوا داعش، ولكنهم متعاطفون مع التنظيم عبر الإنترنت، موضحاً ان داعش لديهم وجهة نظر بأن حرب نهاية العالم ستكون فى مدينة "دابق" الموجودة فى سوريا، والأيام المقبلة هى أيام حرب فى الموصل، وعند انتهائها سيذهبون إلى الرقة فى سوريا، وستحدث عمليات كبرى فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.


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