قوات بحرية تابعة للناتو ترسو بميناء الجزائر لتنفيذ مناورات مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن المجموعة البحرية الثانية للإجراءات المضادة للألغام التابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) رست، اليوم الاثنين بميناء الجزائر.

وأضافت الوزارة، فى بيان مساء اليوم الاثنين، أنه فى إطار التعاون العسكرى مع حلف شمال الأطلسى ، رست اليوم بميناء الجزائر المجموعة البحرية الثانية للإجراءات المضادة للألغام وستتوقف أربعة أيام ابتداء من اليوم.

وتابعت أنه على هامش هذا التوقف ، سيتم استقبال وفد من المجموعة البحرية من جانب قائد القوات البحرية ، وستنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الثانية للتدابير المضادة للألغام ووحدة عائمة من القوات البحرية الجزائرية تمارين ومناورات بحرية مع ركوب ملاحظين عسكريين جزائريين على متن سفن المجموعة البحرية.

وأوضحت أن سفن المجموعة البحرية الثانية تتكون تحت قيادة يونانية من أربع سفن ، مشيرة إلى أن هذا التوقف يهدف إلى تعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية والناتو ، بما يساهم فى تعزيز الأمن البحرى للجزائر من أى خطر أو تهديد محتمل.

أ ش أ