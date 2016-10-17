صور..وكيل تموين بني سويف يقود حملة تفتيشية على محطات الوقود‎

قاد محسن فرغلي مدير عام التموين ببني سويف، اليوم، حملة مفاجئة للتفتيش طلمبات البنزين ومعايرة الماكينة الخاصة بمحطة الوقود، وشملت الحملة نادر شفيق مدير إدارة التجارة الداخلية وعضوية حسن حسين ومحمد علي فرغلي وما جدة إسماعيل مفتشة بإدارة الموازين بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة، مكيالين غير مطابقين المواصفات ببنزينة بمنطقة الحمرايا شرق النيل، ومصادرة مكيالين من بنزينة بشارع الجمهورية، وضبط 800 لتر سولار بها فوق الكمية المثبتة بالمحطة، كما تم مصادرة مكيال غير مطابق للمواصفات ببنزينة بمنطقة بصلاح سالم.