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مستشار شيخ الأزهر: أصحاب فتاوى التكفير اغتصبوا ولاية الله وسلطانه على خلقه

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مستشار شيخ الأزهر: أصحاب فتاوى التكفير اغتصبوا ولاية الله وسلطانه على خلقه مستشار شيخ الأزهر: أصحاب فتاوى التكفير اغتصبوا ولاية الله وسلطانه على خلقه

مستشار شيخ الأزهر، الدكتور محمد مهنا

قال مستشار شيخ الأزهر، الدكتور محمد مهنا، إن مؤتمر الافتاء العالمي الذي تشارك فيه اكثر من 80 دولة مسلمة ويهدف لتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر رفض وصف “الأقليات المسلمة” بالمؤتمر.

وأكد مهنا خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الرابطة العالمية لخريجي الأزهر باتت جزء من الأزهر الشريف الذى احتضنها وقام بتدريب كل الأئمة الممثلين فيها، مردفًا: “فتاوى التكفير المعلبة أضرت كثيرا بالإسلام”، موضحًا أن اصحاب هذه الفتاوي اغتصبوا ولاية الله وسلطانه على خلقه.

وتابع مهنا قائلًا: ” المؤتمر جاء استجابة لمبادرة الرئيس المطالبة بتجديد الخطاب الديني”، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيساهم بشكل كبير فى نشر الإسلام الوطني ويوضح صحيح الدين وينفى الفتاوي الشاذة.

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