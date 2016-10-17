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الجيش العراقي يحرر قريتين جنوب الموصل من قبضة داعش

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الجيش العراقي يحرر قريتين جنوب الموصل من قبضة داعش الجيش العراقي يحرر قريتين جنوب الموصل من قبضة داعش

الجيش العراقي _ أرشيفية

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير قريتي “الحود، واللزكة” من قبضة تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية بالمحور الجنوبي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين، أن قوات الفرقة 15 بالجيش سيطرت على القريتين ورفعت العلم العراقي فوقهما بعد تكبيد داعش خسائر في الأرواح والمعدات.

وكان سكان قريتي “الحود واللزكة” التي تضم قرابة 6 آلاف منزل انتفضوا ضد مسلحي داعش وساندوا قوات الجيش العراقي، وقتلوا خمسة إرهابيين من داعش.

على صعيد متصل، ذكرت خلية “شباب نينوى” – التي تدعم القوات العراقية – “أن انتفاضة من قبل شباب نينوى ضد داعش بقيادة كتائب “أحرار نينوى” بدأت من حي التحرير في الساحل الأيسر وتمكنت من قتل العديد من عناصر داعش”، مؤكدة أن أن الانتفاضة أجبرت مسلحي داعش على الانسحاب تجاه الساحل الأيمن لمدينة الموصل بشكل شبه كامل.

أ ش أ

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