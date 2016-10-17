52.5 مليون جنيه قيمة قروض جهاز شباب الخريجين بالدقهلية

وافق المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية على دعم جهاز شباب الخريجين بمبلغ مليون جنيه، لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى الطلب على قروض الجهاز، مؤكدا على استعداده لتوفير كل المساعدات المطلوبة لتلبية حجم الطلبات، مهما بلغت.

وشدد "إمام" على أهمية دعم الشباب لتوفير فرص عمل جديدة، وتأسيس مشروعات متنوعة، وخلق مناخ من المنافسة، كما أن إجمالى القروض التى تم منحها من جهاز شباب الخريجين بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى، قد بلغت 52.670 مليون جنيه، استفاد منها 9106 شاب من الجنسين.



> وأكد المحافظ، أن دعم الصندوق بمبلغ مليون جنيه، يأتى فى إطار حرصه على إتاحة وتوسيع قاعدة استفادة الشباب، من قروض الجهاز، وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أهمية التيسير على الشباب فى الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة.

وأضاف "إمام" إن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تقديم كل العون للشباب، مشيراً لأهمية التسويق الجيد للقروض، عن طريق الندوات فى الجامعات، ومراكز الشباب، وكافة المصالح الحكومية، مشددا على وضع أولويات لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين.