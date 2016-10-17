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تأجيل إعادة محاكمة متهمى "مذبحة كرداسة" لجلسة 26 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة متهمى "مذبحة كرداسة" لجلسة 26 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة متهمى "مذبحة كرداسة" لجلسة 26 أكتوبر

>كتب أحمد إسماعيل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة منذ قليل، جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة ". لجلسة ٢٦ اكتوبر الجاري لاستكمال سماع شهود الاثبات.

وقال مصدر أمنى بمعهد أمناء الشرطة بطرة إن رئيس محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب أصدر تعليمات بمنع دخول جميع الصحفيين لتغطية، وأضاف أن المحكمة استثنت الصحف القومية والتليفزيون المصرى من هذا القرار، وذلك على خلفية واقعة إلقاء أحد المتهمين حذاءه على هيئة المحكمة خلال نظر قضية " أنصار الشريعة" أمس بأكاديمية الشرطة.

ومن جانب آخر قال المستشار محمد شرين فهمى فى اتصال هاتفى لمحرر "اليوم السابع"، إنه ليس لديه معلومة عن هذا، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات رجال الأمن، ولم يبدئ موافقته من عدمه على دخول الصحفيين.


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