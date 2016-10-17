حديقة سطح المجمع الحكومي الكوري الجنوبي تدخل موسوعة جينيس

دخلت حديقة مجمع سيجونج الحكومي التي تعتبر أكبر حديقة مقامة على سطح مبنى في العالم في مدينة سيه جونج، وسط البلاد، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ووضعت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، النصب التذكاري لدخول الحديقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأقامت حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري بمشاركة نائب وزير الداخلية كيم سونج ريول ومسؤولين آخرين.

وتبلغ مساحة المجمع 550 ألف متر مربع، ويشمل على 15 مبنى، وتم إنشاء الحديقة على سطح 15 مبنى متصلة بجسر، ويصل طول الحديقة 3.6 كلم، ومساحتها إلى 79,194 متر مربع.

وتضم الحديقة 117 ألف نبتة، وتوجد بها 3 طرق مختلفة.

وتفتح الحديقة أمام الجمهور خلال فترتين في اليوم الأولى في الساعة 10:00 صباحًا، والثانية في الساعة 2:00 بعد الظهر خلال الفترة من مارس إلى يونيو، وسبتمبر إلى ديسمبر.

وقال نائب وزير الداخلية إن وجود أكبر حديقة سطح في البلاد يعد فخرًا عظيمًا ، داعيا المسؤولين إلى بذل الجهود لتوفير الراحة لزوارها.