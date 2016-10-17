مصرع 14 شخصًا فى حريق بمستشفى خاص شرق الهند

قال مسؤولون إن 14 شخصا على الأقل قتلوا عندما اندلع حريق فى مستشفى خاص بشرق الهند اليوم الاثنين.

وبحسب “رويترز”، قال نائب مدير مستشفى بسنت كومار باتى إن الحريق سببه على الأرجح تماس كهربائى فى وحدة غسيل الكلى بالمستشفى الذى يقع فى بوبانيسوار عاصمة ولاية أوديشا قبل أن ينتشر إلى وحدات أخرى.

وذكر مسؤولون أنه جرى نشر فرق الإطفاء إلى المستشفى بينما كانت سيارات الإسعاف تنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى. وكان بعض المرضى فى حالة حرجة.

وقالت أرتى أهوجا وزيرة الصحة وشؤون الأسرة فى الولاية التى أكدت عدد القتلى “نبذل أقصى ما فى وسعنا لإنقاذ الأرواح.”

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودى إن المأساة صادمة وأصدر أوامر لوزارة الصحة الاتحادية بتسهيل نقل المصابين إلى مؤسسة أول إنديا للعلوم الطبية التى تضم عددا من مستشفيات الحكومة.