أستاذ علوم سياسية: مؤتمر مصر و القضية الفلسطينية يرسم سيناريوهات المستقبل

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن انعقاد مؤتمر مصر والقضية الفلسطينية فى مدينة العين السخنة جاء من أجل محاولة تكشف الطريق للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، لاسيما مع وجود انسداد فى الأفق الفلسطيني تتطلب من الباحثين والخبراء المصريين المهتمين بالقضية الفلسطينية لبحث الأمر عبر رسم سيناريوهات محددة للتعامل مع المشهد الفلسطيني.

وأضاف فهمي خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الحضور الفلسطيني من قطاع غزة جاء ممثلاً لكل القوى والخريطة المجتمعية السياسية الفلسطينية منهم عناصر أكاديمية كأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، فهي رسالة هامة أطلقتها القاهرة، ويجب الإستماع إليها، بعيداً عن محاولة تسييس الندوة، مشدداً علي أن المركز القومي للدراسات الشرق الأوسط مستقل ويولي اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية.

وأوضح فهمي أن الشخصيات التي حضرت أغلبها من المستقلين، مشدداً علي أن الجميع أكد علي ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، والخروج من المشهد الراهن، والقضايا المرتبطة به، كما تم مناقشة مستقبل حركة فتح، فى إطار الحركة الوطنية الفلسطينية بأكملها، دون إغفال حقوق الآخرين.