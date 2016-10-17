مع الذكرى الثانية لافتتاحه..المركز الثقافي الكوري ينظم عدة فاعليات خلال أكتوبر

أعلن المركز الثقافي الكوري في القاهرة عن عقد عدة فاعليات خلال شهر أكتوبر بمناسبة مرور عامين على افتتاح المركز الثقافي الكوري في القاهرة، حيث تم افتتاحه في العام 2014.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة الدكتور بارك جيه يانج إن هذا الفاعليات تتضمن منتدى حول الدلالة التاريخية لإعلان القاهرة في 19 أكتوبر الجاري حيث يستضيف فندق مينا هاوس عددا من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الكورية من جمهورية كوريا ومصر وخبير في تجربة الوحدة الألمانية وذلك بحضور سفير جمهورية كوريا وسفير ألمانيا الاتحادية.

وشهد فندق مينا هاوس عام 1943 مؤتمرا نص بيانه الختامي على وجوب استقلال كوريا وخروج الاحتلال الياباني منها.

كما يستضيف مسرح الجمهورية في 20 أكتوبر الدورة التاسعة لقافلة الصداقة المصرية الكورية حيث يشهد المسرح الرقصات التقليدية الكورية والموسيقى التقليدية.

أما في 22 أكتوبر فيشهد عرض الزي الكوري التقليدي “الهانبوك”.

وتختتم الفاعليات في 26 أكتوبر في محافظة أسوان والتي تشهد افتتاح قسم جديد للغة الكورية بكلية اللغات والترجمة بالجامعة، والذي يعد ثاني قسم في الجامعات المصرية بعد كلية الألسن بجامعة عين شمس.

ويعد المركز الثقافي الكوري رابط للتواصل بين كوريا ومصر حيث يغعتبر القسم الأول من نوعه في إفريقيا والثاني على مستوى العالم العربي حيث شهدت الإمارات افتتاح مركز جديد العام الحالي.