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الصين تطلق مركبة جديدة في أحدث مهمة إلى الفضاء

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الصين تطلق مركبة جديدة في أحدث مهمة إلى الفضاء الصين تطلق مركبة جديدة في أحدث مهمة إلى الفضاء

 

مركبة فضائية _ أرشيفية

أطلقت الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مركبتها الفضائية شنتشو 11 وعلى متنها رائدا فضاء سيبقيان شهرا على متن مختبر فضائي تجريبي يمثل جزءا من خطة أوسع تهدف لأن يكون للصين محطة فضائية مأهولة بشكل دائم بحلول 2022.

وأطلق صاروخ لونج مارش المركبة شنتشو 11 في الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي(2330 بتوقيت جرينتش) من موقع إطلاق ناء في جيوتشوان في صحراء قوبي في مشاهد بُثت على الهواء في التلفزيون الرسمي.

وستلتحم المركبة مع المختبر الفضائي تيانقونغ 2 الذي أُرسل للفضاء الشهر الماضي .

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن تلك ستكون أطول فترة يقضيها رواد فضاء صينيون في الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن فان تشانج لونج وهو أحد نواب رئيس اللجنة المركزية العسكرية ذات النفوذ التقى مع رائدي الفضاء جينج هايبنج وتشين دونج وتمنى لهما التوفيق.

وقال فان” ستسافرون إلى الفضاء سعيًا لتحقيق حلم الفضاء للشعب الصيني.

وتمثل المهمة التي ستقوم بها شنتشو 11 ثالث رحلة للفضاء يقوم بها جينج الذي سيقود هذه المهمة ويحتفل بعيد ميلاده الخمسين في الفضاء.

وقضى ثلاثة رواد فضاء صينيون 15 يوما في الفضاء والتحموا مع المختبر الفضائي تيانقونج 1 في 2013 .

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