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مقتل أمين شرطة وإصابة 7 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

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مقتل أمين شرطة وإصابة 7 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف مقتل أمين شرطة وإصابة 7 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

مشاجرة _ أرشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد الخليصى، إخطارًا يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف، أصيب خلالها ” حسن .ف.ك”، 40 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، بجرح نافذ ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بنى سويف العام، وإصابة 7 آخرين تم نقلهم المستشفى لتلقى العلاج.

ودلت التحريات الأولية، إلى أن مشادة كلامية بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تحولت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا.

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