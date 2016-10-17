المقاتلات البريطانية تدمر عددًا من أهداف تنظيم «داعش» في العراق

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن طائرات سلاح الطيران البريطانية قصفت عدة أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، وخاصة في مدينة الموصل.

وأوضحت الوزارة أن طائرة “ريبر” بدون طيار هاجمت، يوم أمس الأحد، مدفعية لـ”داعش”، فيما قصف طائرات “التايفون” ستة مواقع للتنظيم الإرهابي شمالي العراق؛ مشيرة إلى أن طائرات “ريبر”، و”تايفون” دمرت يوم الجمعة الماضي مخزنا للذخيرة، وخمس قاذفات للصواريخ شمال غرب الموصل.

وهاجمت طائرات “التورنادو”، و”التايفون”، و”الريبر”، يوم الأربعاء، عدة أهداف للتنظيم دعما للقوات العراقية لعزل الموصل، ومن بينها تدمير مصنع متفجرات وسيارات وشاحنة لحمل الصواريخ وقطع مدفعية ومصنع لتفخيخ الشاحنات.

كما دمرت مقاتلات “التايفون”، يوم الإثنين الماضي، نفقا جنوب شرق الموصل، إضافة إلى فريق مدفعي شمال غرب البلاد.

أ ش أ