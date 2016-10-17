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الحكومة البريطانية: نفذنا 300 غارة جوية على مواقع «داعش» بالموصل

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الحكومة البريطانية: نفذنا 300 غارة جوية على مواقع «داعش» بالموصل الحكومة البريطانية: نفذنا 300 غارة جوية على مواقع «داعش» بالموصل

المتحدث باسم البريطانية، إدوين سموال

قال إدوين سموال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، لشؤون الشرق الأوسط، إن هناك تقدم كبير في محاربة داعش في العراق الأسبوع الماضي، ولكن هذه المعارك ستحتاج للصبر والوقت، والأهم هو حماية أرواح المدنيين، لافتًا أن الأشهر الثلاثة الماضية نفذت بريطانيا أكثر من 300 غارة على مواقع داعش حول محيط الموصل.

وأضاف سموال، خلال لقائه في برنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، اليوم الأثنين، أن هناك أكثر من الف جندي بريطاني في العراق وقاموا بتدريب 20 الف جندي عراقي، موضحا أن بدون توفير الخدمات الأساسية عقب الانتصار على داعش والعمل على إعادة البناء فذلك سيفتح الباب للمتطرفين للعودة مرة أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط إن حماية المدنيين في الموصل هو أهم ما يشغل الحكومة البريطانية وتحاول حتى لايحدث موجة كبيرة من النزوح مثلما حدث في سوريا، ولذلك كان الحدث الرئيسي عقب هزيمة داعش هو توفير الخدمات الأساسية للمدنيين.

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